Chi è Péter Magyar l’uomo che dopo 16 anni può sfilare l’Ungheria a Viktor Orbán

A un giorno dalle elezioni in Ungheria del 12 aprile, il sistema politico consolidato da più di 15 anni dal primo ministro Viktor Orbán sembra attraversare le sue prime difficoltà. Tra i candidati in corsa, spicca Péter Magyar, un uomo che, dopo 16 anni, potrebbe contribuire a cambiare gli equilibri politici nel paese. La campagna elettorale si sta intensificando, con le ultime analisi che indicano possibili evoluzioni nel panorama politico ungherese.

A 24 ore dalle elezioni ungheresi del 12 aprile, il sistema politico costruito da Viktor Orbán in più di quindici anni sembra mostrare crepe per la prima volta. Nonostante le visite di JD Vance e il sostegno statunitense al primo ministro Orbán, alcuni sondaggi indicano uno svantaggio di circa il 10% per il premier uscente. A metterlo in difficoltà è il partito Tisza guidato da Péter Magyar. Magyar ha 45 anni e fino al 2024 era interno al sistema di potere di Fidesz, il partito di Orbán, mentre oggi è il leader del partito Tisza. I sondaggi mostrano un testa a testa, segno di un cambiamento negli equilibri politici del Paese. Chi è Péter Magyar. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Elezioni Ungheria, l'Ue tifa Peter Magyar: chi è il rivale di Viktor Orban, che un tempo era nel suo partito

L’uomo che sussurrava a Viktor Orbán: la scalata di Péter Magyar, l’ex insider diventato il peggior incubo del premierIl leader dell’opposizione ungherese Péter Magyar potrebbe mettere la parole fine ai sedici anni di governo del primo ministro Viktor Orbán.

Temi più discussi: L'ascesa politica di Péter Magyar, ecco chi è il principale sfidante di Viktor Orbán in Ungheria; Péter Magyar: ce la farà a sconfiggere Viktor Orbán e a cambiare l'Ungheria?; Chi è Peter Magyar l’avvocato europeista che minaccia Orbán; Chi è Péter Magyar, lo sfidante di Orbán alle elezioni in Ungheria.

Elezioni Ungheria, l'Ue tifa Peter Magyar: chi è il rivale di Viktor Orban, che un tempo era nel suo partitoElezioni Ungheria 2026: il sistema Orbán potrebbe perdere la sfida contro Péter Magyar (TISZA). Sondaggi positivi per l'avvocato più vicino all'Ue ... virgilio.it

Elezioni Ungheria, chi è Péter Magyar (favorito nei sondaggi): l’ex uomo di Orbán e la narrazione contro ‘barbari’ e corruzione del governo. Ma può succedere di ...Il rapporto personale di Washington con Orbán è indiscusso, ma la politica andrà avanti anche con altri attori ... ilriformista.it

Chi è Péter Magyar, l'uomo che dopo 16 anni può sfilare l'Ungheria a Viktor Orbán x.com

Domenica 12 aprile si vota in #Ungheria, e non sarà un voto come gli altri. I sondaggi danno in testa #TISZA (“Libertà e Onore”), partito guidato da Péter #Magyar, principale oppositore di Viktor #Orbán che, però, è stato a lungo uno stretto alleato del primo mi - facebook.com facebook