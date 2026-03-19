Adriano Celentano risponde al presunto figlio segreto | Non sono tuo padre ma tuo nonno

Adriano Celentano ha pubblicato una risposta sui social al presunto figlio segreto, Antonio Segatori, dopo l’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Nella sua comunicazione, il cantante afferma di non essere il padre di Segatori, ma di essere suo nonno. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, generando numerosi commenti e discussioni online.

Roma, 19 marzo 2026 – Dopo la ‘bomba’ lanciata dal settimanale Oggi con un’intervista al presunto figlio segreto di Adriano Celentano, il Molleggiato rompe il silenzio sui social e replica ad Antonio Segatori. "Caro Antonio, mi spiace contraddirti.purtroppo io non sono tuo padre. La verità è che io sono tuo nonno!!!" scrive in un post su Instagram in risposta all'anticipazione dell'intervista esclusiva in edicola da oggi, in cui il 55enne romano Antonio Segatori ha sostenuto di nuovo di essere il figlio segreto di Celentano. Tramite i suoi avvocati il 55enne ha depositato al tribunale civile di Milano un ricorso per una dichiarazione giudiziale di paternità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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