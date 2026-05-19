Mieloma multiplo | al GOM parte la nuova terapia con cellule CAR-T

Al G.O.M. è partita una nuova terapia contro il mieloma multiplo basata sulle cellule CAR-T. La procedura prevede la manipolazione dei linfociti del paziente per ottenere il farmaco cilta-cel, che viene poi reintrodotto nel corpo. Sono coinvolte diverse équipe di medici e specialisti, tra oncologi, ematologi e biologi, che collaborano per seguire tutte le fasi del trattamento. La terapia rappresenta un passo avanti nelle opzioni disponibili per questa patologia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui