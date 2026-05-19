Mieloma multiplo | al GOM parte la nuova terapia con cellule CAR-T

Da ameve.eu 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al G.O.M. è partita una nuova terapia contro il mieloma multiplo basata sulle cellule CAR-T. La procedura prevede la manipolazione dei linfociti del paziente per ottenere il farmaco cilta-cel, che viene poi reintrodotto nel corpo. Sono coinvolte diverse équipe di medici e specialisti, tra oncologi, ematologi e biologi, che collaborano per seguire tutte le fasi del trattamento. La terapia rappresenta un passo avanti nelle opzioni disponibili per questa patologia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave Come funziona la manipolazione dei linfociti per creare il farmaco cilta-cel?. Quali équipe multidisciplinari collaborano per gestire questa terapia avanzata?. Perché questo protocollo può fermare la migrazione sanitaria verso il Nord?. Cosa cambia per i pazienti con mieloma recidivante grazie all'immunoterapia?.? In Breve Preparazione linfociti avviata il 26 aprile presso l'ospedale Morelli di Reggio Calabria.. Centro Trapianti Alberto Neri attivo dal 1992 per trapianti autologhi e allogenici.. Reparto della dottoressa Tiziana Frittelli ha somministrato CAR-T nel 2020.. Collaborazione con rete GITMO che coordina circa 90 centri in Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

mieloma multiplo al gom parte la nuova terapia con cellule car t
© Ameve.eu - Mieloma multiplo: al G.O.M. parte la nuova terapia con cellule CAR-T
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mieloma multiplo nei casi non trapiantabili: lo studio Isatuximab

Video Mieloma multiplo nei casi non trapiantabili: lo studio Isatuximab

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Mieloma multiplo, rimborso per Car-T cilta-cel nella seconda linea di trattamento

Mieloma multiplo, la terapia “one shot” ora è realtà: cosa cambia per i pazienti italianiL’immunoterapia cellulare compie un passo decisivo nel trattamento del mieloma multiplo in Italia.

Mieloma multiplo, al Brotzu si combatte con un nuovo farmacoIl mieloma multiplo è il secondo tumore del sangue in Italia dopo il linfoma non-Hodgkin. Responsabile dell’1-2% di tutte le neoplasie e del 10- 15% dei tumori ematologici, ogni anno registra circa ... unionesarda.it

Ok dalla CE al belantamab mafodotin per il mieloma multiploÈ la prima terapia anti-BCMA (antigene di maturazione delle cellule B) approvata nell'Unione Europea. L'autorizzazione a GlaxoSmithKline all'immissione in commercio segue la recente approvazione ... milanofinanza.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web