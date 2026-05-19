Mieloma multiplo | al GOM parte la nuova terapia con cellule CAR-T
Al G.O.M. è partita una nuova terapia contro il mieloma multiplo basata sulle cellule CAR-T. La procedura prevede la manipolazione dei linfociti del paziente per ottenere il farmaco cilta-cel, che viene poi reintrodotto nel corpo. Sono coinvolte diverse équipe di medici e specialisti, tra oncologi, ematologi e biologi, che collaborano per seguire tutte le fasi del trattamento. La terapia rappresenta un passo avanti nelle opzioni disponibili per questa patologia.
? Punti chiave Come funziona la manipolazione dei linfociti per creare il farmaco cilta-cel?. Quali équipe multidisciplinari collaborano per gestire questa terapia avanzata?. Perché questo protocollo può fermare la migrazione sanitaria verso il Nord?. Cosa cambia per i pazienti con mieloma recidivante grazie all'immunoterapia?.? In Breve Preparazione linfociti avviata il 26 aprile presso l'ospedale Morelli di Reggio Calabria.. Centro Trapianti Alberto Neri attivo dal 1992 per trapianti autologhi e allogenici.. Reparto della dottoressa Tiziana Frittelli ha somministrato CAR-T nel 2020.. Collaborazione con rete GITMO che coordina circa 90 centri in Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Mieloma multiplo nei casi non trapiantabili: lo studio Isatuximab
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