Locatelli | Oltre l' oncologia Car-T nuova frontiera in immunoterapia
Le cellule Car-T sono considerate la frontiera più avanzata dell'immunoterapia e vengono utilizzate anche nel trattamento di alcune forme di cancro oltre l'oncologia.
Padova, 28 mag. (Adnkronos Salute) - “Le cellule Car-T rappresentano a pieno titolo la frontiera più estrema dell'immunoterapia. Sono state inizialmente sviluppate per il trattamento delle patologie ematologiche maligne, ma oggi stiamo assistendo a un vero cambio di paradigma. Accanto ai risultati ottenuti nelle leucemie, nei linfomi e nel mieloma multiplo, si stanno aprendo prospettive molto importanti nei tumori solidi — come il neuroblastoma, nel quale proprio al Bambino Gesù abbiamo ottenuto risultati significativi — ma soprattutto nel campo delle malattie autoimmuni”. Così Franco Locatelli, professore di Pediatria all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e direttore dipartimento di Oncoematologia e Terapia Genica dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, in occasione all'81. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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