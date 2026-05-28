Tumori della laringe il Monaldi di Napoli protagonista al congresso nazionale di otorinolaringoiatria

Da napolitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'ospedale Monaldi di Napoli ha partecipato alla giornata inaugurale del congresso nazionale di otorinolaringoiatria, organizzato dalla Società italiana di otorinolaringologia e chirurgia cervico-facciale, in corso a Roma e in programma fino al 30 maggio. La partecipazione è stata significativa, con un focus sui tumori della laringe. La manifestazione vede la presenza di esperti del settore e si concentra su temi legati alla diagnosi e al trattamento di queste patologie.

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L'ospedale Monaldi di Napoli si è preso la scena nella giornata inaugurale del congresso nazionale della SIOeChCF (Società italiana di otorinolaringologia e chirurgia cervico-facciale), in corso a Roma sotto la presidenza del professor Marco Radici, con conclusione prevista il 30 maggio. Il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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