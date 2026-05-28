Tumori della laringe il Monaldi di Napoli protagonista al congresso nazionale di otorinolaringoiatria
L'ospedale Monaldi di Napoli ha partecipato alla giornata inaugurale del congresso nazionale di otorinolaringoiatria, organizzato dalla Società italiana di otorinolaringologia e chirurgia cervico-facciale, in corso a Roma e in programma fino al 30 maggio. La partecipazione è stata significativa, con un focus sui tumori della laringe. La manifestazione vede la presenza di esperti del settore e si concentra su temi legati alla diagnosi e al trattamento di queste patologie.
L'ospedale Monaldi di Napoli si è preso la scena nella giornata inaugurale del congresso nazionale della SIOeChCF (Società italiana di otorinolaringologia e chirurgia cervico-facciale), in corso a Roma sotto la presidenza del professor Marco Radici, con conclusione prevista il 30 maggio. Il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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