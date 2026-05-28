Tumori della laringe il Monaldi di Napoli protagonista al congresso nazionale di otorinolaringoiatria

Notizia in breve

L'ospedale Monaldi di Napoli ha partecipato alla giornata inaugurale del congresso nazionale di otorinolaringoiatria, organizzato dalla Società italiana di otorinolaringologia e chirurgia cervico-facciale, in corso a Roma e in programma fino al 30 maggio. La partecipazione è stata significativa, con un focus sui tumori della laringe. La manifestazione vede la presenza di esperti del settore e si concentra su temi legati alla diagnosi e al trattamento di queste patologie.