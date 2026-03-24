Nuova tecnica per i tumori urinari l’urologo Angelo Territo la presenta al congresso di Londra

“La tecnologia – spiega lo specialista, che da anni lavora presso l’ospedale universitario Fundació Puigvert di Barcellona – consente interventi poco invasivi per rimuovere le lesioni tumorali, con l’obiettivo di evitare l’asportazione del rene e dell’uretere. I dati mostrano risultati molto promettenti, con buoni livelli di efficacia e sicurezza. Allo stesso tempo emerge quanto l’esperienza dello specialista e la precisione nell’esecuzione dell’intervento facciano la differenza nei risultati”. Territo, urologo e andrologo, ha illustrato nel dettaglio la tecnica e le sue applicazioni cliniche. Grazie alla sua esperienza internazionale, sia... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Articoli correlati

Frana al Parco Manganelli: il Comune presenta la relazione tecnicaIn data odierna gli uffici tecnici del Comune di Avellino hanno trasmesso al Commissario Straordinario, dott.

Acquisto di un palazzo a Londra, la corte d’appello vaticana annulla il primo grado del processo al cardinale Angelo BecciuLa Corte d’Appello vaticana ha annullato il primo grado del processo al cardinale Angelo Becciu, Raffaele Mincione e Cecilia Marogna per l’acquisto...