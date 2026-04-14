Fisica quantistica 600 studiosi a congresso Masce a Napoli il Polo nazionale di ricerca

Oggi si è aperto a Napoli il congresso nazionale NQSTI, che riunisce circa 600 studiosi da tutta Italia per discutere di fisica quantistica. Contestualmente, è stato inaugurato il Polo nazionale di ricerca dedicato a questa disciplina, situato nella città partenopea. L’evento si concentra sui progressi scientifici e le applicazioni della fisica quantistica, coinvolgendo ricercatori, docenti e rappresentanti delle istituzioni.

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