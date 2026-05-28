In Florida, una donna di 70 anni ha superato un tumore al pancreas dopo aver ricevuto un vaccino a mRNA. Su 16 pazienti trattati, 8 hanno risposto positivamente alle cure, tra cui la donna. La notizia viene riferita senza dettagli su diagnosi o trattamenti specifici, ma indica un potenziale legame tra il vaccino e la risposta terapeutica. La sperimentazione coinvolge altri pazienti, senza precisare l'esito complessivo del trattamento.

Dopo tante sperimentazioni e tanti studi, forse le cure per il tumore al pancreas sono giunte davvero a una svolta: una donna americana, Donna Gustafson, oggi 72 anni, è riuscita a guarire da un cancro che nella maggior parte dei casi è mortale, considerando che solo il 13% dei pazienti sopravvive per più di 5 anni. Ci è riuscita grazie a un vaccino a mRna pensato appositamente per il cancro. La diagnosi arriva nel 2020: Donna Gustafson è con il marito, sta andando in Australia, quando la sua pelle assume un colorito giallastro tipico dell’itterizia. Al pronto soccorso però i medici approfondiscono e trovano quello che non avrebbero mai voluto vedere: tumore al pancreas. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tumore al pancreas: il caso della 70enne che si è salvata grazie al vaccino a mRna

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È successo in Florida: insieme a Donna Gustafson altre 7 persone su 16 hanno risposto alle cure per un tumore che in molti casi è impossibile da curareDopo tante sperimentazioni e tanti studi, forse le cure per il tumore al pancreas sono giunte davvero a una svolta: una donna americana, Donna Gustafson, oggi 72 anni, è riuscita a guarire da un ... gazzetta.it

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