La donna che si è salvata dal tumore al pancreas grazie al vaccino a mRna

Nel febbraio 2020, durante un viaggio dalla Florida all’Australia, una donna ha iniziato a sentirsi male e ha notato che la pelle si era ingiallita, sintomo tipico dell’itterizia. Successivamente sono stati effettuati approfondimenti medici che hanno portato alla diagnosi di un tumore al pancreas. La donna si è sottoposta a un trattamento sperimentale a base di vaccino a mRNA, che ha portato alla sua guarigione.

Nel febbraio 2020 Donna Gustafson si è sentita male durante un viaggio dalla Florida all’ Australia. La sua palle aveva assunto l a colorazione giallastra tipica dell’itterizia. All’epoca si presentò al pronto soccorso pensando a una semplice disidratazione. Invece i medici le dissero che aveva un cancro al pancreas. Gustafson, che ora ha 72 anni e vive a Delray Beach in Florida, è salita sul primo volo insieme al marito per tornare a casa. Nove giorni dopo si è sottoposta a un’operazione per rimuovere il tumore, che era al secondo stadio. E il giorno prima della chemioterapia i medici le hanno parlato di una sperimentazione clinica di vaccini personalizzati a mRna per il cancro.🔗 Leggi su Open.online

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