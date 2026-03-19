Milan rivoluzione estiva | Goretzka sotto ai riflettori Spunta un nuovo nome dalla Premier

Il Milan si prepara a una rivoluzione estiva con Goretzka tra i protagonisti e un nuovo nome proveniente dalla Premier League che si aggiunge alle possibili trattative. Oggi, giovedì 19 marzo 2026, sono state diffuse le ultime notizie, tra cui le dichiarazioni di Turci e le novità sul mercato dei rossoneri. La squadra lavora per definire gli acquisti e le uscite in vista della prossima stagione.

Nella giornata di oggi, giovedì 19 marzo 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Oggi giornata importante per il calciomercato rossonero, con delle novità su Leon Goretzka, ma non solo: spunta anche un nuovo nome interessante dalla Premier League. Spazio, però, anche a qualche dichiarazione. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', il Milan vuole comprare anche un centrocampista per la prossima sessione di calciomercato. Il nome principale, e più forte, è quello di Leon Goretzka. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, rivoluzione estiva: Goretzka sotto ai riflettori. Spunta un nuovo nome dalla Premier Articoli correlati Calciomercato Milan, spunta un nuovo difensore dalla Premier League: opportunità per gennaioCome noto, il calciomercato è aperto da inizio gennaio ma il Milan ha già piazzato il primo colpo prima di Natale. Spunta un nuovo obiettivo del Napoli dalla Premier LeagueIl Napoli segue con grande attenzione l’evoluzione del mercato internazionale e tra i profili monitorati spunta anche quello di Crysencio... Contenuti e approfondimenti su Milan rivoluzione estiva Goretzka sotto... Temi più discussi: Perché il Milan vuole Goretzka: ingaggio, concorrenza e contatti con l'agente; Mercato Milan, un colpo per reparto per Allegri: i nomi fanno sognare i tifosi; Milan rivoluzione in difesa? Gila il preferito ma attenti anche a Kim Le ultime. Calciomercato Milan, per il centrocampo il sogno rimane Goretzka: l’indiscrezioneIl Milan sta pianificando una vera e propria rivoluzione in mezzo al campo per la prossima stagione. Le manovre di calciomercato Milan entrano nel vivo con un ... news-sports.it Milan 2026/2027, colpo dalla Lazio e assalto a Goretzka: i dettagliMilan 2026/2027 - Il Milan guarda con ambizione alla prossima stagione, con l’obiettivo dichiarato di tornare stabilmente ... fantamaster.it È finita un’epoca. Ma non finirà mai una storia. C’è stato un tempo in cui il Milan non era solo una squadra… era un sogno che camminava sul prato, vestito di rossonero. Un sogno nato dalla visione di un uomo: Silvio Berlusconi. Ha preso il Milan quando era i - facebook.com facebook Modric: "Al Milan amato sin dal primo giorno: sono davvero grato, un sogno diventato realtà" x.com