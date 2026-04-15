La primavera al Parco Da Vinci | tra gonfiabili incontri speciali e tante emozioni anche per i più piccoli

La primavera al Parco Da Vinci si è aperta con un evento dedicato alle famiglie, offrendo un’ampia varietà di attività. Sono stati allestiti gonfiabili per i più piccoli e sono stati organizzati incontri con ospiti speciali. L’iniziativa ha attirato numerose persone, creando un’atmosfera di festa e condivisione nel parco cittadino. La giornata si è conclusa con momenti di divertimento e scoperta per tutti i partecipanti.

Fiumicino, 15 aprile 2026 – La primavera al Parco Da Vinci si trasforma in un’esperienza pensata su misura per le famiglie, dove il tempo libero diventa anche occasione di condivisione, gioco e scoperta. Da sempre attento alle esigenze dei più piccoli, il Parco rafforza il suo impegno creando spazi e momenti in cui i bambini possano esprimersi liberamente, divertirsi in sicurezza e vivere emozioni autentiche insieme ai genitori. L’obiettivo è quello di offrire non solo un luogo per lo shopping, ma un ambiente accogliente e dinamico dove ogni visita possa essere – al tempo stesso – un ricordo, tra attività all’aria aperta e occasioni di intrattenimento accessibili a tutti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: Sanremo 2026, tra replay e balletti le lunghe prove all'Ariston. Emozioni e piccoli problemi tecnici, Sal da Vinci è il re Fiumicino, al Parco Da Vinci debutta “Graffia&daiVinci” tra premi, mercatini e riusoFiumicino, 25 marzo 2026 – Con l’arrivo della primavera, il Parco Da Vinci si anima con una stagione ricca di appuntamenti, ma soprattutto con una... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Restyling ultimato al Parco Parodi: nuovi alberi ed essenze, camminamenti restaurati, giochi sicuri per un'area verde pienamente inclusiva; La primavera entra nel vivo al Parco Novi Sad: domenica 12 aprile torna Fatto in Italia; Da Octospider alle Vedovelle: la storia del museo da vivere dentro il parco di Citylife; Ultimo fine settimana per Tulipandia -. Car Boot Sale al Parco Da VinciDomenica 7 settembre al via un nuovo appuntamento il Car Boot Sale presso il Parco Da Vinci a Fiumicino. Primo appuntamento dopo l'estate per il mercatino in stile anglosassone dove ognuno può ... romatoday.it Da Vinci Run, la maratona a Parco Da VinciPer la prima volta per i viali di Parco Da Vinci prende il via – domenica 21 settembre - una vera e propria maratona, la Da Vinci Run. Percorsi di ogni livello che consentono una adesione ... romatoday.it FIUMICINO ONLINE - Al Parco Da Vinci sboccia il divertimento: arriva “GonfiabilidaVinci”. Eventi gratuiti, meet&greet e un villaggio colorato per far vivere alle famiglie una primavera tra gioco e magia ... Clicca qui https://www.fiumicino-online.it/focus/al-pa - facebook.com facebook