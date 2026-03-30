Sgomberato e chiuso temporaneamente il parco acquatico in Brianza

Nella giornata di domenica 29 marzo, il parco acquatico in Brianza è stato sgomberato e chiuso temporaneamente. La decisione di chiudere anticipatamente le piscine e le attrazioni d'acqua è stata presa dalla direzione, che ha disposto la fine delle attività nel corso della mattinata. L'area rimane chiusa al pubblico fino a comunicazioni successive.

Lo sgombero è avvenuto nella giornata di domenica 29 marzo, quando la direzione ha deciso per la chiusura anticipata delle piscine e dei giochi d'acqua. È accaduto al parco acquatico Acquaworld di Concorezzo: i vertici della struttura hanno infatti disposto la chiusura anticipata della struttura a seguito di un problema tecnico alla vasca a onde, principale attrazione indoor del sito, riscontrato prima dell'apertura e che ne ha poi reso impossibile l’utilizzo in condizioni di comfort adeguato. “Si è trattato esclusivamente di un guasto tecnico, senza alcuna conseguenza per la sicurezza delle persone” precisa ancora a proposito la direzione della struttura. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Sgomberato e chiuso (temporaneamente) il parco acquatico in Brianza Articoli correlati Il mercatino delle pulci al parco acquaticoNel parcheggio del parco acquatico Acquatica park a Milano, in zona Baggio, è nato il Mercatino delle pulci, un nuovo appuntamento per chi ama... Gravi violazioni ambientali: sequestrato il parco acquatico EtnalandSi è conclusa ieri un'attività di indagine in materia ambientale, coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania, che ha portato al sequestro...