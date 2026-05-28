Il presidente degli Stati Uniti ha richiesto ufficialmente la stampa di una nuova banconota da 250 dollari che riporti la propria immagine. La proposta è stata avanzata attraverso canali ufficiali, senza ancora ricevere conferme sulle modalità di produzione o distribuzione. La richiesta si inserisce nel contesto delle decisioni relative alle emissioni di moneta e alle politiche monetarie del Paese. Finora, non sono stati comunicati dettagli su eventuali modifiche ai tagli delle banconote già in circolazione.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta facendo pressioni per far stampare una banconota da 250 dollari con la propria immagine. Sarebbe la prima volta nella storia per una persona ancora in vita. Almeno negli ultimi 150 anni nessuno ha mai osato chiedee tanto. Lo scrive il quotidiano americano The Washington Post. ll progetto fa parte di una serie di decisioni volte a lasciare l'impronta di Trump su molti edifici e simboli degli Usa sollevando accuse di culto della personalità. Il quotidiano ha intervistato dipendenti ed ex dipendenti dell'Ufficio dell'incisione e della stampa dell'agenzia responsabile della valuta nazionale. Hanno riferito, in forma anonima, di ripetuti ordini in tal senso da parte di alti funzionari del Dipartimento del Tesoro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump vuole una banconota da 250 dollari con la sua immagine

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Trump Wants His Name on Your Money

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