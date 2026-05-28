Il presidente ha richiesto che il suo volto venga raffigurato su una nuova banconota da 250 dollari, con un prototipo già pronto presso il Tesoro. Contestualmente, sono state annunciate la costruzione di un arco di 76 metri per commemorare i 250 anni della Dichiarazione d’Indipendenza, mentre la sala da ballo della residenza ufficiale non riceverà fondi federali per i lavori di restauro.

Prima l’idea di costruire un gigantesco arco di 76 metri per celebrare i 250 anni della Dichiarazione d’Indipendenza, poi la delusione della sala da ballo alla Casa Bianca, che non riceverà nessun finanziamento federale. Ora Donald Trump sta valutando anche di dedicarsi una banconota da 250 dollari. Come svelato dal Washington Post, l’amministrazione Usa sta facendo pressione sulla zecca degli Stati Uniti perché progetti la nuova moneta con il ritratto del tycoon al centro. Per legge però solo le persone decedute possono apparire sulle valute. Secondo le fonti interne del Wp, negli ultimi mesi la Casa Bianca ha aumentato le pressioni sul Bureau of Engraving and Printing, l’ente preposto alla creazione di nuove monete. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump vuole il suo volto sulla banconota da 250 dollari: il prototipo è già pronto al Tesoro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Come TRUMP sta brandizzando gli Stati Uniti d'America

Notizie e thread social correlati

Trump vuole una banconota da 250 dollari con il suo voltoUn'idea proposta durante le celebrazioni del 250° anniversario degli Stati Uniti prevede l'emissione di una banconota da 250 dollari con il volto di...

Washington Post: «Trump preme, vuole la banconota da 250 dollari con il suo volto» – La fotoSecondo il Washington Post, l’amministrazione americana avrebbe chiesto alla Zecca di Stato di creare una banconota da 250 dollari con il volto...

Temi più discussi: Trump minaccia Cuba? Giovanna Botteri: Lo vuole il suo elettorato, tutti americani di seconda generazione; Trump vuole l’intesa ma non sa come, i Pasdaran sono diventati il suo incubo; Trump vuole davvero invadere Cuba? Il piano del Pentagono è già pronto, manca solo il suo ok; Iran, Trump punta sugli Accordi di Abramo.

Washington Post: Trump preme, vuole la banconota da 250 dollari con il suo volto - La foto x.com

Trump vuole il suo volto stampato sulla banconota da 250 dollariUna banconota da 250 dollari con il volto di Donald Trump. Alcuni funzionari dell'amministrazione del tycoon avrebbero esercitato pressioni per la realizzazione di una banconota da 250 dollari con il ... adnkronos.com

Trump vuole il suo ritratto sulla banconota da 250 dollari. Il tycoon come Giulio CesareI fedelissimi di The Donald stanno facendo pressione sulla zecca Usa per ottenere il via libera al biglietto verde con la faccia del presidente. L’ex direttrice, che era contraria, è stata bruscamente ... msn.com

Trump riunisce il suo gabinetto di clown e Jimmy Kimmel analizza la corsa di Spencer Pratt per sindaco di Los Angeles | Jimmy Kimmel Live reddit