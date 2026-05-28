Donald Trump ha ottenuto diverse vittorie nelle primarie del Partito Repubblicano e ha recentemente sostenuto un candidato in Texas, che si è imposto al ballottaggio contro un senatore in carica. I democratici, nel frattempo, osservano le difficoltà dell’ex presidente come un’opportunità politica.

Donald Trump è reduce da una serie di vittorie nelle primarie repubblicane, e di recente ha appoggiato Ken Paxton in vista della sua vittoria al ballottaggio di martedì contro il senatore John Cornyn in Texas. Mercoledì, durante la riunione di gabinetto, il presidente si è vantato che la schiacciante vittoria di Paxton fosse “un preludio” al successo nelle elezioni di midterm di novembre. Tuttavia, la stretta di Trump sul suo partito potrebbe rendere più difficile arginare l’avanzata dei Democratici, dato che i Repubblicani si trovano ad affrontare un elettorato più ampio, disilluso dal suo secondo mandato e dalla situazione economica.... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump sta ottenendo il Partito Repubblicano che desiderava? I democratici vedono un’opportunità nelle sue difficoltà

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump: Prenderemo la Groenlandia con le buone o con le cattive

Notizie e thread social correlati

Carlos Alcaraz: “Non era il finale che volevo. Quello che sta ottenendo Sinner è impressionante”Nel Masters 1000 di Montecarlo del 2026, Carlos Alcaraz ha concluso la propria corsa in finale, perdendo in due set contro Jannik Sinner.

Netanyahu sta ottenendo quello che volevaIl primo ministro israeliano sta ottenendo risultati concreti nella guerra in Medio Oriente, diventando l’unico leader ad aver conquistato delle...

Argomenti più discussi: Usa, chi succederà a Trump nel 2028? Vance e Rubio si preparano; USA, CASA BIANCA NEI GUAI | Benzina, Cuba e Iran: le carte di Trump per uscire dall’angolo.

Trump sta ottenendo il Partito Repubblicano che desidera. Ma può vincere alle elezioni di metà mandato? reddit

In Texas, Trump fa vincere il suo Paxton. Ma non è detto che questa sia una buona notizia per luiDal populismo anti business ai molti soldi che il partito dovrà spendere per via dei pochi fondi raccolti durante le primarie dal fedelissimo del presidente. Cosa cambia per il Partito democratico e p ... ilfoglio.it

Trump sta ottenendo il Partito Repubblicano che desiderava? I democratici vedono un’opportunità nelle sue difficoltàDonald Trump è reduce da una serie di vittorie nelle primarie repubblicane, e di ... msn.com