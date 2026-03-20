Netanyahu sta ottenendo quello che voleva

Da ilpost.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo ministro israeliano sta ottenendo risultati concreti nella guerra in Medio Oriente, diventando l’unico leader ad aver conquistato delle vittorie fino a questo momento. Le sue azioni sul campo e le decisioni politiche stanno portando a successi che si riflettono nelle operazioni militari e nelle strategie adottate. La situazione attuale mostra un quadro in cui il premier ha raggiunto alcuni obiettivi specifici sul fronte militare.

Il primo ministro israeliano è l'unico che al momento vanta delle vittorie nella guerra in Medio Oriente, ma non è chiaro quanto dureranno Il leader più vicino a ottenere una vittoria nella guerra in Medio Oriente è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu: sta realizzando buona parte dei propri obiettivi in Iran e sta mettendo assieme quelli che, dal suo punto di vista, sono importanti successi. Netanyahu sostiene che la guerra metterà Israele al sicuro ed è probabilmente convinto che aiuterà la sua carriera politica, in difficoltà. I rischi sul lungo termine per Israele però sono tanti. Il primo successo di Netanyahu è stato aver convinto il presidente statunitense Donald Trump ad attaccare l’Iran. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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