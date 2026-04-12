Nel Masters 1000 di Montecarlo del 2026, Carlos Alcaraz ha concluso la propria corsa in finale, perdendo in due set contro Jannik Sinner. La vittoria dell’azzurro ha portato Sinner al primo posto nel ranking ATP, mentre Alcaraz ha espresso delusione per il risultato, commentando che non era il finale che desiderava. La partita ha visto Sinner conquistare il titolo e la leadership mondiale, lasciando l’iberico senza il trofeo.

Carlos Alcaraz ha perso la finale del Masters 1000 di Montecarlo 2026, venendo sconfitto in due set da Jannik Sinner e cedendo all’azzurro anche la leadership del ranking ATP. Il fuoriclasse spagnolo non è riuscito a bissare il titolo ottenuto un anno fa sulla terra battuta del Principato, dovendo alzare bandiera bianca a cospetto di una versione stellare del rivale italiano con il punteggio conclusivo di 7-6 6-3 dopo oltre due ore di gioco. Nel discorso di rito durante la cerimonia di premiazione del torneo a fine partita, il murciano ha esaltato l’impresa dell’avversario: “ Devo iniziare da Jannik. È impressionante quello che stai ottenendo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlos Alcaraz: “Non era il finale che volevo. Quello che sta ottenendo Sinner è impressionante”

Sinner vince Monte Carlo: Alcaraz si arrende e applaude, “quello che stai facendo è impressionante”C’è una sconfitta che pesa sul tabellone, e poi c’è una sconfitta che riconosce il valore dell’altro.

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