I media di Teheran hanno pubblicato dettagli di un memorandum condiviso che prevede il ritiro delle forze statunitensi, la fine del blocco navale a Hormuz e il ripristino del traffico commerciale entro un mese, gestito con l’Oman. Tuttavia, il presidente degli Stati Uniti ha recentemente frenato sull’accordo di pace con l’Iran, senza confermare ufficialmente i dettagli precedentemente diffusi.

Lo Stretto di Hormuz torna a essere il centro della crisi tra Iran e Stati Uniti, mentre dietro le quinte proseguono contatti diplomatici sempre più fragili e la minaccia di una nuova escalation militare continua ad aggravare le tensioni in Medio Oriente. Teheran sta infatti lavorando insieme all’Oman a un nuovo sistema di gestione del traffico navale nel Golfo Persico, mentre Washington valuta la possibilità di nuovi bombardamenti contro obiettivi iraniani nel caso in cui i negoziati dovessero fallire. La nuova fase dello scontro è iniziata dopo la diffusione, da parte della televisione di Stato iraniana, di quella che sarebbe una bozza di memorandum d’intesa tra Teheran e Washington. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Trump frena sull’accordo di pace con l’Iran

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Trump annuncia: L'accordo con l'Iran sarà firmato il 21 aprile in Pakistan

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