Donald Trump ha annunciato un accordo con l’Iran che prevede una tregua di 60 giorni anche in Libano, definendolo un passo positivo nei negoziati. Tuttavia, le autorità iraniane hanno espresso riserve, frenando le dichiarazioni del presidente statunitense e rischiando di compromettere l’intesa. La situazione resta incerta, con le parti che continuano a negoziare senza confermare ufficialmente la riuscita dell’accordo.

Donald Trump parla di “progressi significativi” nei negoziati con l’Iran, ma da Teheran arriva una doccia fredda che rischia di far saltare tutto. Dietro l’annuncio della Casa Bianca, infatti, non ci sarebbe alcuna vera intesa sul nucleare iraniano, mentre restano altissime le tensioni sul controllo dello Stretto di Hormuz, snodo strategico per il commercio mondiale di petrolio. Secondo fonti americane, l’unico punto realmente condiviso riguarderebbe la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e la riapertura dello Stretto di Hormuz, che verrebbe bonificato dalle mine e aperto al traffico internazionale senza pedaggi. Leggi anche Trump dà forfait alle nozze del figlio Don. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump annuncia l’accordo con l’Iran: tregua di 60 giorni anche in Libano. Ma Teheran frena

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Trump accetta la tregua di due settimane: stop agli attacchi, Teheran riapre Hormuz

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