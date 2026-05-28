Donald Trump ha affermato che non esiste alcun accordo con l’Iran e che la situazione potrebbe peggiorare. Ha aggiunto che si potrebbe tornare a intervenire per completare l’azione iniziata, e ha dichiarato che lo stretto di Hormuz sarà aperto senza controllo. Le sue parole indicano un possibile peggioramento delle relazioni e una possibile escalation nella regione.

Donald Trump ha dichiarato che “non c’è nessun accordo con l’Iran ” e che “ potremmo tornare e finire il lavoro “, mentre “ Hormuz sarà aperto e nessuno lo controllerà”. Il presidente statunitense ha poi smentito la bozza dell’intesa diffusa dai media iraniani, secondo cui Washington avrebbe revocato il blocco navale ai porti iraniani e in cambio Teheran avrebbe ripristinato il traffico commerciale a Hormuz ai livelli prebellici. Secondo la Casa Bianca, si tratta di “una totale invenzione”. Intanto, le Guardie Rivoluzionarie iraniane sostengono che una ripresa della guerra con gli Stati Uniti è “poco probabile”, nel contesto dei negoziati diplomatici in corso, pur affermando di essere “pronte ad affrontare un nuovo attacco”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump dichiara che non c’è nessun accordo con l’Iran, anzi la situazione potrebbe peggiorare

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