L’Iran riapre Hormuz Trump | Lo chiudo io anzi accordo vicino

L’Iran ha annunciato la riapertura dello stretto di Hormuz, una delle rotte strategiche per il traffico marittimo mondiale. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di poter chiudere lo stretto e ha affermato che un accordo con l’Iran è vicino. A Teheran, le persone tornate in città dopo settimane di assenza descrivono un’atmosfera di grande cautela, mentre le tensioni tra i due paesi continuano a crescere.

Golfo Teheran garantisce il passaggio a tutte le navi commerciali, anche quelle Usa. Il tycoon dice tutto e il suo contrario, poi punta l’uranio. Verso un nuovo tavolo a Islamabad: l’obiettivo è un accordo quadro con il quale estendere la tregua Golfo Teheran garantisce il passaggio a tutte le navi commerciali, anche quelle Usa. Il tycoon dice tutto e il suo contrario, poi punta l’uranio. Verso un nuovo tavolo a Islamabad: l’obiettivo è un accordo quadro con il quale estendere la tregua Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. A Teheran persino l’aria si respira con cautela.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - L’Iran riapre Hormuz. Trump: «Lo chiudo io, anzi accordo vicino» Le giravolte di TRUMP sulla guerra in IRAN Notizie correlate Tregua in Libano: Teheran riapre Hormuz. Trump: “Accordo Usa-Iran è vicino”WASHINGTON (USA) – Dopo l’annuncio della riapertura da parte del ministro iraniano Abbas Araghci, la tv di Stato ha precisato che il passaggio viene... Leggi anche: Iran, riapre lo Stretto di Hormuz. Trump: “Per Teheran resta il blocco navale” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Iran riapre lo Stretto di Hormuz, l'annuncio e la reazione di Trump; Medio Oriente, l'Iran riapre Hormuz. Trump: 'Penso che faremo un accordo in 1-2 giorni'; Tregua in Libano, l'Iran riapre Hormuz; Iran e Stati Uniti concordano una tregua di due settimane: Hormuz riapre, esultano i mercati. L'Iran riapre lo Stretto di Hormuz, verso l'accordo con gli Stati UnitiL'accordo dato per più vicino, ma restano 'differenze significative'. Il Wsj: 'Forse lunedì i colloqui in Pakistan' (ANSA) ... ansa.it Iran: Tregua in Libano, riapre Hormuz. Trump: Rinunceranno al nucleare. Teheran smentisceIl presidente Usa attacca l’Italia per Sigonella. A Parigi una cinquantina di Paesi approva una missione navale franco-britannica per la sicurezza dello Stretto ... lastampa.it Hormuz riapre, diplomazia in corsa: Trump accelera sull’accordo con l’Iran, l’Europa si muove tra cautela e presenza militare La crisi nel Golfo Persico entra in una fase decisiva, sospesa tra segnali di distensione e tensioni ancora latenti. Da un lato l’annuncio - facebook.com facebook L'Iran riapre lo Stretto di Hormuz a tutte le navi commerciali, petroliere comprese, fino alla fine della tregua con gli Stati Uniti. Il cessate il fuoco dura fino al 21 aprile. x.com