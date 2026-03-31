Frana a Silvi il maltempo potrebbe peggiorare la situazione

Una frana ha interessato recentemente una località nel Teramano, causando danni alla viabilità e alle proprietà nelle aree coinvolte. Le previsioni meteorologiche indicano un peggioramento del maltempo nei prossimi giorni, con possibili ulteriori ripercussioni sulla stabilità del terreno e sulla situazione già compromessa. Sul posto, un'inviata ha riferito che le condizioni atmosferiche potrebbero aggravare le conseguenze dell'evento naturale.

L'inviata sul posto a Silvi, nel Teramano, spiega come il maltempo previsto per questi giorni nella zona potrebbe peggiorare ulteriormente i danni provocati dalla recente frana che ha colpito la cittadina. 32 persone, in seguito all'evento, sono ancora sfollate e non sanno quando, e se, potranno ritornare nella propria abitazione. "Non siamo stati ascoltati, ci hanno tacciati di fare inutile allarmismo", lamentano i residenti della zona che, già a gennaio, avevano segnalato l'apertura e il cedimento di un tratto stradale ora chiuso al traffico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Frana a Silvi, il maltempo potrebbe peggiorare la situazione Articoli correlati Troppo critica la situazione sulla 29/B di Silvi dopo la frana: chiuso un tratto della provinciale [FOTO]“Alterazioni e infiltrazioni idriche tali da compromettere la coesione del materiale roccioso sottostante”. Ispezione nella zona della frana di Silvi Paese, l'assessore D'Annuntiis: "Situazione preoccupante"Il sopralluogo nella zona collinare di Silvi Paese interessata dalla frana è stato eseguito nella mattinata di mercoledì 28 gennaio Ispezione nella... Frana di Niscemi, le immagini delle case che crollano nel vuoto - Vita in diretta 27/01/2026 Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Frana a Silvi, crolli ed evacuazioni: nessuna vittima grazie al pronto intervento; Frana a Silvi, si temono altri crolli: le scuole rimangono chiuse; Peggiora la frana a Silvi, crollati una casa e alcuni alberi lungo strada provinciale 29 che sta sprofondando [FOTO]; TG5: Frana a Silvi nuovi crolli Video. Frana a Silvi, oggi il sopralluogo della task force nazionaleSILVI – Sale il livello di attenzione istituzionale sull’emergenza frana che interessa Silvi Paese. Nella giornata di oggi è previsto il sopralluogo tecnico da parte di una task force altamente qualif ... veratv.it Allerta gialla per le prossime 48 ore. Il presidente Marsilio: «Dobbiamo capire le ragioni del fenomeno per dare risposte adeguate» #silvi #frana #ilcentro facebook Frana Silvi, nuovi scricchiolii nella notte x.com