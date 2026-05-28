Truffe telefoniche a Viterbo finti finanzieri chiedono soldi e gioielli | come difendersi

Da viterbotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Viterbo sono in corso truffe telefoniche da parte di falsi finanzieri che chiedono soldi e gioielli. La Guardia di finanza ha segnalato un aumento di chiamate al numero di pubblica utilità e al centralino locale, provenienti da cittadini che segnalano di aver ricevuto queste chiamate. Le autorità raccomandano di non fornire informazioni personali e di non effettuare pagamenti o consegnare beni a sconosciuti.

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Truffa telefonica del falso finanziere, scatta l'allerta della Guardia di finanza (quella vera) dopo che negli ultimi giorni continuano a susseguirsi chiamate al numero di pubblica utilità “117” e al centralino del comando provinciale di Viterbo da parte di cittadini residenti nel capoluogo e in. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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