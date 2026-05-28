Truffe telefoniche a Viterbo finti finanzieri chiedono soldi e gioielli | come difendersi

Notizia in breve

A Viterbo sono in corso truffe telefoniche da parte di falsi finanzieri che chiedono soldi e gioielli. La Guardia di finanza ha segnalato un aumento di chiamate al numero di pubblica utilità e al centralino locale, provenienti da cittadini che segnalano di aver ricevuto queste chiamate. Le autorità raccomandano di non fornire informazioni personali e di non effettuare pagamenti o consegnare beni a sconosciuti.