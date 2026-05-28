Truffe telefoniche a Viterbo finti finanzieri chiedono soldi e gioielli | come difendersi
A Viterbo sono in corso truffe telefoniche da parte di falsi finanzieri che chiedono soldi e gioielli. La Guardia di finanza ha segnalato un aumento di chiamate al numero di pubblica utilità e al centralino locale, provenienti da cittadini che segnalano di aver ricevuto queste chiamate. Le autorità raccomandano di non fornire informazioni personali e di non effettuare pagamenti o consegnare beni a sconosciuti.
Truffa telefonica del falso finanziere, scatta l'allerta della Guardia di finanza (quella vera) dopo che negli ultimi giorni continuano a susseguirsi chiamate al numero di pubblica utilità “117” e al centralino del comando provinciale di Viterbo da parte di cittadini residenti nel capoluogo e in. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Notizie e thread social correlati
Bagnolo Mella: come difendersi dalle truffe digitali e telefonicheA Bagnolo Mella, il Comune ha programmato una serata informativa gratuita dedicata alle truffe digitali e telefoniche.
Truffe telefoniche, finti contratti a nome di Brindisi Multiservizi: la nota dell'aziendaUn nuovo tentativo di truffa telefonica coinvolge cittadini del Brindisino, con falsi contratti che vengono spacciati a nome di Brindisi Multiservizi.
Temi più discussi: Pillole di Sicurezza, in uscita quattro video informativi per la campagna del Comune di Viterbo per prevenire le truffe agli anziani; Dacci 500 euro o chiamiamo i Carabinieri: a Viterbo torna l'incubo della truffa dello specchietto (con finti poliziotti); Finte rapine e incidenti stradali: beccati tre truffatori che prendevano di mira gli anziani; Finti incidenti e rapine per spillare soldi agli anziani: tre denunciati a Civita Castellana.
#InpsInforma Sapete cosa sono le truffe phishing? Il #phishing è una tecnica di truffa informatica che utilizza e-mail o siti ingannevoli per indurre i cittadini a fornire dati personali, credenziali di accesso o informazioni bancarie, simulando comunicazio facebook
Viterbo – Torna la truffa dello specchietto: Vai al bancomat o arrivano i CarabinieriLe segnalazioni stanno circolando rapidamente sui social network e nelle chat cittadine, soprattutto per mettere in guardia gli anziani VITERBO - Nuovo allarme ... etrurianews.it
Fermato a Viterbo il 55enne che si fingeva corriere con le aziende, così si camuffava e truccava le targheUn 55enne denunciato a Viterbo per tentata truffa e contraffazione di targhe: si fingeva corriere per raggirare aziende locali. virgilio.it