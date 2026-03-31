Bagnolo Mella | come difendersi dalle truffe digitali e telefoniche

A Bagnolo Mella, il Comune ha programmato una serata informativa gratuita dedicata alle truffe digitali e telefoniche. L'evento fornirà indicazioni sui segnali di allarme più frequenti, sulle tecniche adottate dai truffatori e sulle strategie pratiche per proteggersi da questi tentativi di raggiro. La serata si rivolge ai cittadini interessati a conoscere metodi di difesa efficaci contro le frodi online e telefoniche.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Come difendersi dalle truffe digitali e telefoniche? Il Comune di Bagnolo Mella organizza una serata informativa gratuita per scoprire: i segnali d’allarme più comuni, le tecniche usate dai truffatori, le strategie pratiche per difendersi. La serata è a cura del Gruppo volontari del Punto di Facilitazione Digitale, di cui fa parte Alma Bonazza, che interverrà durante l’incontro con consigli utili per tutti. L'incontro si terrà giovedì 16 aprile, alle 20.30, alla Sala Studio di Palazzo Bertazzoli. Un incontro aperto a tutti: giovani, adulti e anziani.Perché la sicurezza digitale parte dalla consapevolezza. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Articoli correlati Acquisti online: i consigli per difendersi dalle truffe digitaliDalla verifica dei siti ai pagamenti protetti: le regole fondamentali per evitare frodi negli acquisti online. Bagnolo Mella: gruppo uncinetto e magliaHai voglia di creare, rilassarti e stare in compagnia? Unisciti al Gruppo Uncinetto e Maglia.