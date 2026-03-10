Truffe telefoniche finti contratti a nome di Brindisi Multiservizi | la nota dell' azienda

Un nuovo tentativo di truffa telefonica coinvolge cittadini del Brindisino, con falsi contratti che vengono spacciati a nome di Brindisi Multiservizi. L’azienda ha diffuso una nota in cui avverte della presenza di chiamate sospette e invita a prestare attenzione alle comunicazioni ricevute. Nessuna autorizzazione ufficiale è stata rilasciata per tali richieste e si raccomanda di verificare sempre le fonti prima di fornire dati personali.

L'unico ambito in cui il personale tecnico della Multiservizi interagisce con l'utenza domestica riguarda il controllo degli impianti termici (le caldaie), ma con modalità estremamente diverse e certificate BRINDISI – Un nuovo tentativo di raggirare i cittadini sta interessando il territorio del Brindisino. Nelle ultime ore, la Brindisi Multiservizi Srl (Bms) ha diffuso una nota ufficiale per mettere in guardia gli utenti da sedicenti dipendenti che, contattando i cittadini telefonicamente, tentano di estorcere dati personali o proporre contratti energetici. Secondo le segnalazioni pervenute alla società in-house del Comune di Brindisi, le chiamate proverrebbero dal numero 0831.