Truffatori scatenati sul territorio | 35 tentativi in poche ore

Notizia in breve

Nel territorio pordenonese, nelle ultime ore, sono stati segnalati 35 tentativi di truffa. Le vittime sono principalmente anziani, e gli episodi sono avvenuti in un breve arco di tempo. I truffatori hanno cercato di ingannare le persone con diverse tecniche, senza riuscire a portare a termine alcuna truffa. La polizia sta indagando sui casi.