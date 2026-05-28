Truffatori scatenati sul territorio | 35 tentativi in poche ore
Nel territorio pordenonese, nelle ultime ore, sono stati segnalati 35 tentativi di truffa. Le vittime sono principalmente anziani, e gli episodi sono avvenuti in un breve arco di tempo. I truffatori hanno cercato di ingannare le persone con diverse tecniche, senza riuscire a portare a termine alcuna truffa. La polizia sta indagando sui casi.
Il territorio pordenonese è stato interessato nei giorni scorsi da una nuova serie di tentativi di truffa, che hanno preso di mira soprattutto gli anziani.In poche ore, il 26 maggio sono stati accertati 35 episodi, fortunatamente nessuno andato a segno, in quanto gli anziani non sono caduti nel. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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