Raggiro del finto carabiniere | 12 tentativi di truffa in poche ore

Lunedì 20 aprile 2026, nel territorio pordenonese, si sono verificati 12 tentativi di truffa ai danni di anziani, a partire dalle ore 13:00. In questi episodi, un individuo si presentava come un carabiniere per ingannare le vittime. Di questi tentativi, 11 sono stati sventati, mentre uno ha portato al successo del truffatore. La maggior parte degli episodi si è verificata nel pomeriggio.

Lunedì 20 aprile 2026, a partire dalle ore 13:00, il territorio pordenonese è stato nuovamente interessato da una serie di tentativi di truffa ai danni di anziani: ben 12 episodi complessivi, di cui 11 andati a vuoto e solo uno, purtroppo, andato a segno. Il tutto, come sovente accade, nel giro.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Finto carabiniere, cinque truffe sventate in poche ore Notizie correlate Con la truffa del finto carabiniere chiedono un bonifico da 48mila euro: sventato il raggiroIl repentino intervento dei veri Carabinieri ha permesso di bloccare il bonifico già disposto da un'anziana: proseguono le indagini per rintracciare... Truffa un anziano a Ferrara con il raggiro del finto carabiniere e fugge su un'auto rubata, arrestato 37enneUn arresto con restituzione del bottino, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Ferrara, dove un uomo di 37 anni è stato... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Barga, 20enne tenta di truffare un anziano con il raggiro del finto carabiniere ma viene smascherato: i fatti; Tenta la truffa del finto carabiniere, ma trova i veri militari nascosti in casa della vittima; Tentata truffa con la tecnica del falso carabiniere, arrestato un ventinovenne; Truffa del finto carabiniere va in fumo, 19enne arrestato. Anziana derubata con la truffa del finto carabiniere: un uomo in arrestoDopo la denuncia avviata un’attività investigativa che ha permesso di individuare l’autovettura noleggiata per commettere il reato e poi l'identificazione del presunto responsabile ... quicosenza.it Truffa dell’anziana a Cardeto: arrestato il finto carabiniere dopo il raggiro dell’incidente stradaleI Carabinieri della Stazione di Cardeto, hanno dato esecuzione con il supporto dei militari della Stazione Carabinieri di Aversa (CE) a un’ordinanza di ... reggio.gazzettadelsud.it TRUFFA DEL “FINTO CARABINIERE”: ARRESTO NEL CASERTANO DOPO IL RAGGIRO A UN’ANZIANA DI CARDETO Indagine dei Carabinieri coordinata dalla Procura di Reggio Calabria: individuato e posto ai domiciliari il presunto responsabile della truff facebook