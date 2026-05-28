Un uomo accusato di aver truffato un’anziana è stato arrestato dopo essere stato pedinato per 24 ore. Durante il tentativo di fuga, con circa 70 mila euro tra contanti e gioielli, è stato fermato dalle forze dell’ordine. La truffa è stata sventata e la refurtiva restituita. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio, poco prima che il sospetto potesse allontanarsi dal luogo dell’episodio.

Montù Beccaria (Pavia), 28 maggio 2027 – Arresto in flagranza e truffa ad anziana sventata, recuperando refurtiva per un valore stimato sui 70mila euro tra contanti e gioielli. Non per un intervento casuale o per un tempestivo allarme, ma dopo più di 24 ore di pedinamento di un sospettato tra Alessandria e la provincia di Pavia. I controlli ad Alessandria. L'operazione ha infatti preso il via dalla Squadra Mobile della Questura di Alessandria, con gli investigatori che hanno notato in città la presenza di un'automobile presa a noleggio, con il conducente sui cinquant'anni che vagava senza meta e con modalità sospetta. Il riscontro in banca... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Truffatore di anziani viene pedinato per 24 ore. Poi l’arresto mentre cerca di scappare con 70mila euro di refurtiva

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Truffa a unanziana: arresto in diretta a Milano

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