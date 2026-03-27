Si getta contro un taxi simulando un investimento poi nota la telecamera e cerca di scappare

Un uomo ha tentato di simulare un investimento gettandosi contro un taxi, ma quando ha notato la telecamera a bordo, ha cercato di allontanarsi. L'episodio è stato registrato dalle immagini della dashcam, che hanno mostrato i suoi tentativi di fuga subito dopo l'incidente. La polizia sta analizzando le immagini per ulteriori accertamenti sull'accaduto.

Aveva simulato un investimento, poi, quando ha visto la dashcam dell'auto che riprendeva tutto, ha cercato di fuggire. Così sono stati denunciati un uomo di 35 anni e la complice di 27, entrambi originari della Repubblica Ceca, per tentata truffa e danneggiamento. L'episodio è avvenuto giovedì sera in via XX Settembre: il 35enne si è gettato improvvisamente contro un taxi di passaggio, in un tratto privo di attraversamento pedonale, simulando un investimento stradale. La ragazza che era con lui si è avvicinata per soccorrerlo. Quando il tassista è sceso per accertarsi del suo stato di salute, l'uomo ha lamentato un dolore alla gamba per il colpo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Si getta contro un taxi simulando un investimento, poi nota la telecamera e cerca di scappare Articoli correlati Pirata investe motociclista, fugge poi cerca di sviare le indagini simulando il furto dell’autoCento (Ferrara), 12 marzo 2026 – Travolge un motociclista, fugge e infine simula il furto della sua auto per non essere scoperto. Leggi anche: Inseguito dai carabinieri, si schianta contro una rotonda e cerca di scappare: arrestato