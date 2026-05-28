Truffa del finto poliziotto con l’Ai A Roma dopo la prof tocca alla moglie del docente universitario colpo da 150mila euro
A Roma, una donna è stata vittima di una truffa da 150.000 euro messa in atto da un falso poliziotto che ha utilizzato l’intelligenza artificiale. La vittima è la moglie di un docente universitario, seguendo un modello di raggiro già usato pochi giorni fa, quando un insegnante aveva subito una perdita di mezzo milione di euro in via Parigi. La truffa si basa su chiamate e messaggi ingannevoli che fingono interventi delle forze dell’ordine.
(Adnkronos) – La dinamica ricalca quella messa in atto pochi giorni fa, per la truffa da mezzo milione di euro all'insegnante nella centralissima via Parigi. Ma stavolta il finto agente della Polizia, come si è spacciato, ha truffato un'altra donna, anche lei non certo anziana, una professionista di 46 anni, mamma di due ragazze adolescenti,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Roma, truffa ad anziana da oltre 120mila euro
Notizie e thread social correlati
Truffa da 10mila euro con la tecnica del finto nipote, 49enne casertana beccata dopo indagine dei carabinieriUna donna di 49 anni di Caserta è stata arrestata dai carabinieri nell’ambito di un’indagine che ha portato alla scoperta di una truffa da 10mila...
Truffa del finto incidente e del finto poliziotto, 92enne raggirata a Catanzaro: l'epilogo della vicendaA Catanzaro, una donna di 92 anni è stata vittima di una truffa in cui un uomo di 43 anni si è spacciato per un poliziotto coinvolgendo l’anziana in...
Temi più discussi: Truffa del finto poliziotto: colpì a Lecco sette giorni fa, arrestato a Como; Truffa del finto poliziotto: anziana raggirata con la scusa di salvare i risparmi; Truffa da mezzo milione di euro, professoressa raggirata dal finto poliziotto; Maxi truffa a Roma, professoressa raggirata per mezzo milione di euro.
Truffa del finto poliziotto: anziana raggirata con la scusa di salvare i risparmi x.com
LEGGI QUI: https://primacremona.it/cronaca/truffa-del-finto-poliziotto-a-gussola-sottratti-quasi-mille-euro-a-una-residente/ #cremona #cremonese #cronaca #truffa #poliziotto #gussola #milleeuro #residente facebook
Truffe, due casi in pochi giorni a Roma. Una 68enne consegna 500mila euro a un finto poliziottoDue truffe nel giro di pochi giorni a Roma. Una sventata dalla polizia, a Monteverde; l’ultima, riuscita in pieno, vicino piazza della Repubblica, per un bottino di circa 500mila euro, di cui 100mila ... rainews.it
Truffa del finto poliziotto: colpì a Lecco sette giorni fa, arrestato a ComoNei guai un 28enne con precedenti penali. L'uomo si fingeva agente di Polizia per chiedere soldi alle vittime: nell'ultimo colpo raggirata una 90enne che gli ha consegnato monili e contanti per 5mila ... leccotoday.it