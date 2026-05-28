Truffa del finto poliziotto con l’Ai A Roma dopo la prof tocca alla moglie del docente universitario colpo da 150mila euro

Notizia in breve

A Roma, una donna è stata vittima di una truffa da 150.000 euro messa in atto da un falso poliziotto che ha utilizzato l’intelligenza artificiale. La vittima è la moglie di un docente universitario, seguendo un modello di raggiro già usato pochi giorni fa, quando un insegnante aveva subito una perdita di mezzo milione di euro in via Parigi. La truffa si basa su chiamate e messaggi ingannevoli che fingono interventi delle forze dell’ordine.