Truffa del finto incidente e del finto poliziotto 92enne raggirata a Catanzaro | l' epilogo della vicenda

A Catanzaro, una donna di 92 anni è stata vittima di una truffa in cui un uomo di 43 anni si è spacciato per un poliziotto coinvolgendo l’anziana in un finto incidente stradale. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’uomo, accusato di aver messo in atto un raggiro aggravato ai danni della donna. La polizia ha portato a termine le indagini e ha eseguito l’arresto.

Frode aggravata ai danni di un’anziana e arresti domiciliari per un uomo di 43 anni residente nella provincia di Napoli: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Catanzaro nel mese di marzo 2026. L’uomo è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip su richiesta della Procura, dopo essere stato ritenuto gravemente indiziato di aver partecipato a una truffa aggravata in concorso, perpetrata con il noto stratagemma del finto incidente stradale. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro e ha permesso di ricostruire con precisione la dinamica del raggiro.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Truffa del finto incidente e del finto poliziotto, 92enne raggirata a Catanzaro: l'epilogo della vicenda Notizie correlate Truffa a Gualdo Cattaneo, anziana raggirata con il trucco del finto carabiniere: l'epilogo della vicendaUn uomo di origini campane accusato di aver messo in atto una truffa ai danni di una persona anziana ha ricevuto un foglio di via obbligatorio con... Truffa del finto carabiniere ad Arezzo, anziana raggirata per 58 mila euro per una finta rapina: l'epilogoUn arresto e di beni per 50 mila euro e 8 mila euro recuperati, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Arezzo nella... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Truffe agli anziani, 13 tentativi nel Pordenonese, tutti falliti; Truffa del finto incidente a Roma, 23enne 'trasfertista' arrestato a Perugia: avrebbe raggirato un’anziana; Truffa l'anziana e preleva al bancomat prima di prendere il treno: tradito dalle telecamere di Termini; Inganno ai danni di una 92enne a Catanzaro, Polizia arresta per truffa del finto incidente un 43enne. Truffa del finto incidente e del finto poliziotto, 92enne raggirata a Catanzaro: l'epilogo della vicendaUn uomo di 43 anni è stato arrestato a Catanzaro per truffa aggravata ai danni di un’anziana, con il raggiro del finto incidente stradale. virgilio.it Un 43enne di Napoli ai domiciliari per la truffa del finto incidente ad un'anziana di CatanzaroLa Polizia di Stato di Catanzaro ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip di Catanzaro, su ... catanzaro.gazzettadelsud.it Angelo Greco. . La truffa delle foto coperte dal diritto d’autore #truffa #foto #legge #copyright - facebook.com facebook