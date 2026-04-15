Truffa da 10mila euro con la tecnica del finto nipote 49enne casertana beccata dopo indagine dei carabinieri

Una donna di 49 anni di Caserta è stata arrestata dai carabinieri nell’ambito di un’indagine che ha portato alla scoperta di una truffa da 10mila euro. La truffa, conosciuta come la tecnica del finto nipote, aveva coinvolto un’anziana residente in Salento, a cui era stato sottratto il denaro con inganni e raggiri. L’indagine ha permesso di identificare e fermare la responsabile, che ora si trova in stato di fermo.

Dopo il raggiro ai danni di un’anziana salentina, derubata con la solita tecnica del finto “nipote”, finisce nei guai una donna. Ora è caccia al complice. Nelle scorse ore, infatti, una 49enne residente nel casertano è stata denunciata per il reato di truffa in concorso dai carabinieri della.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Raggiro da 10mila euro con la tecnica del finto carabiniere: nei guai una giovane foggianaAvrebbe prima individuato la vittima perfetta da circuire, poi, attraverso un complice, avrebbe portato a termine la truffa. "Nonna, aiutami": anziana raggirata con la truffa del finto nipote, bottino da 100mila euroAgli arresti domiciliari un 22enne e una 50enne napoletani, protagonisti di un raggiro ai danni di un'anziana signora: decisivi i video di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il finto finanziere in corso Buenos Aires: facoltosa anziana sventa truffa da centinaia di migliaia di euro; Mapello, truffa un’anziana e scappa con contanti e gioielli per 13mila euro: arrestato; Con la truffa del finto nipote deruba un’anziana: indagata una 49enne; Anziana sventa truffa da migliaia di euro a Milano: ospita in casa per 3 giorni i polizotti che arrestano un 32enne. Truffa da 10mila euro con la tecnica del finto nipote, 49enne casertana beccata dopo indagine dei carabinieriLa donna avrebbe convinto la vittima a consegnare soldi e gioielli a un complice per evitare guai al congiunto ... casertanews.it Finto agente 46enne si fa consegnare gioielli da una donna per oltre 10mila euro a Bergamo: arrestatoUn uomo originario di Napoli è stato arrestato a Bergamo per furto aggravato ai danni di una 73enne, grazie all’intervento dei Carabinieri. virgilio.it Ancora guai per Enrico Ioffredo su cui si erano accesi i riflettori per le denunce di truffa da parte di centinaia di persone in tutta Italia. La sua concessionaria, American Auto, è stata chiusa per irregolarità amministrative. Loha annunciato il sindaco Josi Gerardo - facebook.com facebook