Trovato un cadavere nel fiume Dora Riparia a Torino ripescato dai vigili del fuoco

Da torinotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un corpo senza vita è stato recuperato questa mattina dai vigili del fuoco nel fiume Dora Riparia, nel capoluogo piemontese. L’intervento è avvenuto intorno alle 10.30, senza ulteriori dettagli sulla causa o sull’identità della persona. La polizia sta indagando sul ritrovamento.

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Un cadavere è stato ripescato intorno alle 10.30 di giovedì 28 maggio nelle acque della Dora Riparia a Torino. L'intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco è avvenuto nella zona del ponte di via Rossini, dove è stato possibile intervenire. Un primo avvistamento del corpo senza vita di un. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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