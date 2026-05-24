Cade nel fiume allarme in piena notte | salvato dai vigili del fuoco

Da bresciatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella notte, un uomo è finito nel fiume Chiese. I testimoni lo hanno visto cadere nelle acque poco prima della mezzanotte e hanno subito chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente e hanno recuperato la persona, portandola in salvo. La zona è stata messa sotto controllo e le operazioni di soccorso sono durate circa un’ora.

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Lo hanno visto finire nelle acque del fiume Chiese poco prima della mezzanotte e hanno immediatamente dato l’allarme. È successo nella notte tra sabato 23 e domenica 24 maggio a Gavardo, in zona via Tebaldina, dove un uomo di 40 anni è stato recuperato e salvato dai vigili del fuoco.Secondo le. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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