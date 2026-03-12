Pontedera | cadavere di una donna all’interno di un appartamento in fiamme Trovato dai vigili del fuoco

A Pontedera, i vigili del fuoco hanno scoperto il corpo di una donna all’interno di un appartamento che stava bruciando. L’incendio è stato spento nelle ultime ore e sul posto sono intervenuti anche forze dell’ordine. La ricostruzione esatta delle cause del rogo e della morte resta ancora da chiarire. La scena è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.

PONTEDERA – Il cadavere di una donna è stato trovato dai vigili del fuoco in un appartamento attaccato dal fuoco a Pontedera. Infatti i Vigili del Fuoco del comando di Pisa sono intervenuti alle ore 08.00 di stamani, 12 marzo 2026, in Via Sacco e Vanzetti nel Comune di Pontedera, per l'incendio in una abitazione. All'interno, al primo piano del Palazzo Rota, si sono sviluppate fiamme che hanno interessato alcuni locali, con il personale VF ha domato ed estinto l'incendio. Durante l'intervento, all'interno dell'appartamento è stato rinvenuto, come detto, il corpo senza vita di una donna. Intervento ancora in corso per effettuare la bonifica dei luoghi e notevole la presenza di fumi della combustione che ha comportato l'evacuazione di altri appartamenti.