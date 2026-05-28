È stato scoperto un deposito di droga collegato a Messina Denaro, con sequestri per circa 200 milioni di euro. L’operazione è stata condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e beni. Durante l’intervento sono stati effettuati numerosi controlli e sequestri, senza riferimenti a arresti immediati. L’indagine continua per approfondire i collegamenti tra il deposito e altre attività illecite.

Nel corso dell’intervento sono stati inoltre sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per un valore superiore ai 200 milioni di euro. Gli investigatori hanno ricostruito un articolato sistema di movimentazione e occultamento dei capitali, realizzato anche tramite società offshore e strutture finanziarie internazionali. L’attività investigativa è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio. Le operazioni si sono sviluppate non solo in Italia, ma anche in diversi Stati esteri, tra cui Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Trovato tesoro della droga di Messina Denaro, sequestri per 200 milioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Matteo Messina Denaro, trovato il tesoro del boss: 200 milioni di euro, così ha nascosto il suo impero economicoE stato individuato il patrimonio di Matteo Messina Denaro, stimato in circa 200 milioni di euro.

La guida spericolata in autostrada incastra il corriere della droga, trovato con quasi 200 chili di drogaUn uomo di 51 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato durante un controllo sulla A14 tra Rimini e Bologna.

Temi più discussi: Trovato il tesoro della droga di Messina Denaro, sequestri per 200 milioni; Trovato tesoro della droga di Messina Denaro, sequestri per 200 milioni; Trovato il tesoro della droga di Messina Denaro: sequestri per 200 milioni di euro; Criminalità: Italia: trovato tesoro droga Messina Denaro, sequestri per 200 mio | blue News.

Trovato il tesoro della droga di Messina Denaro, sequestri per 200 milioniNel corso di una operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dai Finanzieri del comando provinciale del capoluogo sono state arrestate tre persone ... ansa.it

Trovato il tesoro della droga di Messina Denaro: sequestri per 200 milioni di euro. Il denaro reinvestito nell'eolico, nell'edilizia, nella grande distribuzione e nel turismoIl calcolo è per difetto: 200 milioni di euro. Solo una parte dello sconfinato tesoro accumulato a partire dagli anni ’80 dai narcos della mafia. Un business che ha visto moltiplicare i suoi guadagni ... corriere.it