La guida spericolata in autostrada incastra il corriere della droga trovato con quasi 200 chili di droga

Un uomo di 51 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato durante un controllo sulla A14 tra Rimini e Bologna. Alla guida sotto l’effetto di alcol, trasportava circa 176 chili di hashish nascosti nell’auto. La polizia ha fermato il veicolo e, dopo un’ispezione, ha trovato la droga. L’uomo è stato quindi arrestato e difeso dall’avvocato Giuliano Renzi.

Ubriaco al volante, trasportava 176 chili di hashish a bordo della sua auto. L'uomo, un 51enne riminese già noto alle forze dell'ordine difeso dall'avvocato Giuliano Renzi, è stato fermato nel corso di un servizio controllo lungo il tratto dell’A14 compreso tra Rimini e Bologna dagli agenti della.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Quasi 2,5 chili di droga sull'auto con targa straniera, scacco al corriere della droga a FiumicinoViaggiava a bordo di una Fiat 500 a noleggio con targa straniera un corriere della droga trovato con quasi 2,5 chili di sostanza stupefacente. Trasportava un carico di droga per milioni di euro: “corriere” trovato con 23 chili di cocainaTrasportava 23 chili di cocaina il ragazzo di 30 anni originario della provincia di Latina arrestato dalla guardia di finanza appena sbarcato a Olbia. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Guida spericolata tra Thiene e Zugliano: patente ritirata e maxi-multa per una donna di 59 anni; Stop al cyberbullismo e alla guida spericolata: la Polfer educa i giovani; THIENE | DONNA SPERICOLATA AL VOLANTE: PATENTE SOSPESA E OLTRE 400 EURO DI MULTE; Fuga all'alt della polizia: non è sempre resistenza a pubblico ufficiale. Prime impressioni sull' aumento delle multe entrato in vigore l'1 di Aprile , e' un sondaggio e presumo abbiano partecipato solo cittadini Thailandesi : """" Per quanto riguarda la guida spericolata, il 74,66% degli intervistati si è dichiarato d'accordo con una mult facebook Fermato dalla Polizia Locale un ragazzo per guida pericolosa con moto non immatricolata. Ferito un agente x.com