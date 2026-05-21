Trovato morto il 74enne Paolo Argentieri scomparso nel Brindisino era in un bosco

Il corpo senza vita di un uomo di 74 anni, scomparso da oltre 48 ore, è stato rinvenuto nelle campagne tra Ostuni e Martina Franca, in una zona boschiva che si trova tra le province di Brindisi e Taranto. La scomparsa dell’uomo aveva preoccupato le forze dell’ordine e i familiari, che avevano avviato le ricerche nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze di polizia per le verifiche del caso.

Il corpo senza vita del 74enne Paolo Argentieri, di cui si erano perse le tracce da oltre 48 ore, è stato trovato poco fa nelle campagne tra Ostuni e Martina Franca, ai confini tra le province di Brindisi e Taranto, in una zona boschiva. Martedì erano stati i suoi familiari a denunciare la scomparsa dell’anziano che soffriva di Alzheimer, dopo che si era allontanato improvvisamente dall’abitazione di campagna in contrada Pascarosa in cui abitava, nel territorio di Ostuni. Nelle ricerche da martedì sono state impegnate diverse squadre e mezzi dei Vigili del Fuoco, di un elicottero, delle unità cinofile e delle squadre Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), di personale della Polizia Locale del Comune di Ostuni, e dei volontari del coordinamento provinciale di Protezione civile e della Croce Rossa Italiana. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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