Trovato morto il 17enne scomparso nel Reatino | era uscito di casa ieri in quad
Un ragazzo di 17 anni è stato trovato morto nel territorio di Borgorose, in provincia di Rieti, dopo essere scomparso ieri pomeriggio mentre si trovava a bordo del suo quad. Le ricerche sono iniziate immediatamente e si sono protratte per diverse ore, coinvolgendo le forze dell'ordine e i soccorritori. La sua scomparsa e il ritrovamento sono stati comunicati ufficialmente dalle autorità locali, che stanno indagando sulle cause dell’incidente.
È uscito di casa ieri, a Borgorose, in provincia di Rieti in sella al suo quad ed è scomparso: dopo ore di ricerche il 17enne è stato trovato senza vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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