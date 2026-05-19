Trovato morto il 17enne scomparso nel Reatino | era uscito di casa ieri in quad

Un ragazzo di 17 anni è stato trovato morto nel territorio di Borgorose, in provincia di Rieti, dopo essere scomparso ieri pomeriggio mentre si trovava a bordo del suo quad. Le ricerche sono iniziate immediatamente e si sono protratte per diverse ore, coinvolgendo le forze dell'ordine e i soccorritori. La sua scomparsa e il ritrovamento sono stati comunicati ufficialmente dalle autorità locali, che stanno indagando sulle cause dell’incidente.

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