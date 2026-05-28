Trovato morto in via De Gasperi la Procura trattiene il corpo del 26enne | si valuta l’autopsia

Notizia in breve

Il corpo di un uomo di 26 anni, algerino, è stato trovato martedì sera sotto il muro di cinta in via De Gasperi. La Procura di Ancona ha disposto il ritiro del corpo e sta valutando l’effettuazione di un’autopsia per chiarire le cause della morte. Al momento non ci sono dettagli su eventuali elementi che possano indicare un gesto volontario o una causa accidentale.