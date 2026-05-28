Trovato morto in via De Gasperi la Procura trattiene il corpo del 26enne | si valuta l’autopsia
Il corpo di un uomo di 26 anni, algerino, è stato trovato martedì sera sotto il muro di cinta in via De Gasperi. La Procura di Ancona ha disposto il ritiro del corpo e sta valutando l’effettuazione di un’autopsia per chiarire le cause della morte. Al momento non ci sono dettagli su eventuali elementi che possano indicare un gesto volontario o una causa accidentale.
ANCONA – La Procura di Ancona tiene in mano il caso del 26enne algerino trovato morto martedì sera sotto il muro di cinta di via De Gasperi. Il pm di turno Ruggiero Dicuonzo ha disposto il trattenimento della salma in obitorio per decidere se procedere con l’autopsia. Il corpo è quello di Ali. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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