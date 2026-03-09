Autopsia sul corpo dell’uomo trovato morto nella villa di Marco Lavazza a Torino inchiesta della procura | le ipotesi sul decesso di Ronald Adarlo

Sono in corso indagini sulla morte di Ronald Adarlo, trovato senza vita nella villa di Marco Lavazza a Torino. La procura sta valutando diverse ipotesi, tra cui un incidente sul lavoro, un malore o un gesto autoconservativo, anche se questa ultima possibilità è considerata meno probabile. L'autopsia è stata eseguita per chiarire le cause del decesso e raccogliere elementi utili alle indagini.

Un incidente sul lavoro, un malore o – scenario ritenuto meno accreditato – un gesto autoconservativo? A due giorni dalla morte di Ronald Adarlo, sono queste le ipotesi sul dramma del 7 marzo all'interno della villa torinese di Marco Lavazza, vicepresidente della storica e omonima azienda di caffè e dell'Unione Industriali. Qui, in via Alby 20, è stato trovato il corpo senza vita del 50enne di origini filippine, che da anni lavorava come custode, giardiniere e tuttofare in questa lussuosa dimora. La procura di Torino ha aperto un'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Roberto Sparagna e dal sostituto Mario Bendoni. Al momento, il fascicolo è senza ipotesi di reato e senza indagati.