Gianfranco De Simone panettiere trovato morto in Irpinia | c'è l'inchiesta della Procura disposta l'autopsia

Un panettiere di 49 anni è stato trovato senza vita a Monteforte Irpino, in Irpinia, dopo essere scomparso da circa due giorni. La Procura ha aperto un'inchiesta e ha disposto un'autopsia per chiarire le cause del decesso. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e i sanitari, che hanno effettuato i rilievi del caso. La notizia ha suscitato attenzione tra la comunità locale.