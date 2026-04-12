Gianfranco De Simone panettiere trovato morto in Irpinia | c'è l'inchiesta della Procura disposta l'autopsia
Un panettiere di 49 anni è stato trovato senza vita a Monteforte Irpino, in Irpinia, dopo essere scomparso da circa due giorni. La Procura ha aperto un'inchiesta e ha disposto un'autopsia per chiarire le cause del decesso. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e i sanitari, che hanno effettuato i rilievi del caso. La notizia ha suscitato attenzione tra la comunità locale.
Gianfranco De Simone, 49 anni, è stato trovato morto a Monteforte Irpino dopo essere scomparso per circa 48 ore. La Procura di Avellino ha aperto un'inchiesta per fare piena luce sulla sua morte.🔗 Leggi su Fanpage.it
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