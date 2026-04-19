Vasto giovane trovato morto nei box condominiali | ipotesi omicidio

A Vasto, i genitori hanno scoperto il corpo di un giovane nei box condominiali situati lungo la circonvallazione Histoniense. Il cadavere si trovava in fondo alla rampa che porta ai garage. Al momento, le autorità stanno valutando se si tratti di un omicidio, ma non sono ancora stati resi noti dettagli sulle cause della morte o sugli eventuali sospetti. La scena è stata sequestrata per gli accertamenti.

Lo hanno trovato i genitori morto nel garage del condominio dove vivevano a Vasto, in provincia di Chieti. Il cadavere di Andrea Sciorilli, 21enne, è stato rinvenuto in fondo alla rampa che conduce ai box. Sul posto carabinieri, polizia locale e 118. La prima ipotesi, data la presenza di ferite da taglio sul corpo, è che si tratti di omicidio., L'allarme a Vasto è scattato nel primo pomeriggio. I primi a giungere sono stati i sanitari del 118, che non hanno però potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Carabinieri e polizia, arrivati poco dopo, hanno immediatamente isolato la zona transennando l'ingresso al garage. Al momento non è noto come sia morta la vittima.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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