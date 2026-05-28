Il governo ha definito come un segnale positivo il ritrovamento del tesoro di Messina Denaro, secondo quanto dichiarato da un rappresentante di Fratelli d’Italia. Tuttavia, i pubblici ministeri hanno precisato che le restrizioni alle intercettazioni non devono rimanere limitate a una sola indagine, sottolineando l’importanza di un'applicazione più ampia. La discussione tra politica e magistratura si concentra sulla gestione delle intercettazioni e sui limiti imposti, senza ulteriori dettagli sui contenuti dell’indagine.

La politica si autoelogia e prova a mettere il cappello sul risultato. I magistrati, invece, mettono i puntini sulle “i”. Il sequestro di oltre 200 milioni di euro del cosiddetto “tesoro” riconducibile a Matteo Messina Denaro “dimostra che lo Stato c’è ed è più forte delle mafie”, ha affermato Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera: “Il governo guidato da Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia – ha aggiunto – continuerà a sostenere con fermezza ogni azione di contrasto alla criminalità organizzata, al narcotraffico e al riciclaggio internazionale, rafforzando gli strumenti investigativi “. L’operazione, sottolinea la vicecapogruppo Augusta Montaruli, prova “che lo Stato c’è e non fa sconti a nessuno”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tesoro di Messina Denaro, Fdi: “Segnale dal governo”. Ma i pm puntualizzano sulle restrizioni alle intercettazioni: “Non possono restare in una sola indagine”

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L'invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro: Giacomo Stallone e Roberto Scorza intervista

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