trovato il tesoro della droga di matteo messina denaro sequestrati oltre 200 milioni tre arresti

Notizia in breve

Nelle prime ore di oggi, è stato scoperto un vasto patrimonio di denaro e droga collegato a Matteo Messina Denaro. Sono stati sequestrati più di 200 milioni di euro, insieme a sostanze stupefacenti. Tre persone sono state arrestate nell’ambito dell’operazione. La scoperta si è concentrata in un'area non specificata e fa parte di un’indagine in corso. Le autorità continuano le verifiche per approfondire i dettagli dell’operazione e il collegamento tra i beni sequestrati e l’organizzazione criminale.