Trovato il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro sequestrati oltre 200 milioni Tre arresti
Nelle prime ore di oggi, è stato scoperto un vasto patrimonio di denaro e droga collegato a Matteo Messina Denaro. Sono stati sequestrati più di 200 milioni di euro, insieme a sostanze stupefacenti. Tre persone sono state arrestate nell’ambito dell’operazione. La scoperta si è concentrata in un'area non specificata e fa parte di un’indagine in corso. Le autorità continuano le verifiche per approfondire i dettagli dell’operazione e il collegamento tra i beni sequestrati e l’organizzazione criminale.
Roma, 27maggio 2026 – Trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro. È in corso dalle prime ore di stamattina una vasta operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale, che ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del reimpiego, anche attraverso società off shore, dei guadagni incassati dagli anni '80 col narcotraffico sotto l'egida di Messina Denaro. Le attività sono in corso di svolgimento – oltre che in Italia – ad Andorra, a Gibilterra, alle Isole Cayman, in Lussemburgo, in Svizzera, in Libano, nel Principato di Monaco e in Spagna (nelle città di Malaga, Marbella, Benahavis e Puerto Banùs), in stretta collaborazione e costante raccordo con i collaterali Organi giudiziari e di polizia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Trovato tesoro della droga di Messina Denaro, sequestri per 200 milioniÈ stato scoperto un deposito di droga collegato a Messina Denaro, con sequestri per circa 200 milioni di euro.
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