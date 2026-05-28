Mafia trovato il tesoro della droga di Messina Denaro | maxi operazione con 3 arresti e sequestri per 200 milioni

Notizia in breve

Un’operazione antimafia internazionale ha portato al sequestro di beni per oltre 200 milioni di euro e all’arresto di tre persone. L’indagine ha riguardato patrimoni collegati al boss mafioso Matteo Messina Denaro. Sono stati trovati e sequestrati illeciti patrimoni legati alla droga e alle attività criminali del gruppo. L’intervento ha portato anche al ritrovamento di un tesoro nascosto, presumibilmente legato alla gestione dei traffici illeciti.