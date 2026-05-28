Mafia trovato il tesoro della droga di Messina Denaro | maxi operazione con 3 arresti e sequestri per 200 milioni
Un’operazione antimafia internazionale ha portato al sequestro di beni per oltre 200 milioni di euro e all’arresto di tre persone. L’indagine ha riguardato patrimoni collegati al boss mafioso Matteo Messina Denaro. Sono stati trovati e sequestrati illeciti patrimoni legati alla droga e alle attività criminali del gruppo. L’intervento ha portato anche al ritrovamento di un tesoro nascosto, presumibilmente legato alla gestione dei traffici illeciti.
(Adnkronos) – Operazione antimafia internazionale sui patrimoni riconducibili al boss Matteo Messina Denaro: sequestri per oltre 200 milioni di euro e tre arresti. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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? ULTIM'ORA - Il calcolo è per difetto: 200 milioni di euro. Solo una parte dello sconfinato tesoro accumulato a partire dagli anni ’80 dai narcos della mafia. Un business che ha visto moltiplicare i suoi guadagni grazie ai reinvestimenti in mezzo mondo, svelat facebook
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