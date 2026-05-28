Sono stati scoperti beni e società riconducibili a Matteo Messina Denaro, per un valore di circa 200 milioni di euro. Le attività si trovano in diverse giurisdizioni tra cui le Isole Cayman, la Svizzera, il Libano, oltre a paesi come Andorra, Gibilterra e il Lussemburgo. L'indagine ha portato al sequestro di proprietà e conti bancari riconducibili all'ex boss mafioso. La scoperta segue un'operazione di indagine internazionale coordinata dalle autorità italiane.

AGI - Beni e società ad Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna (nelle città di Malaga, Marbella, Benahavis e Puerto Banu's): è il tesoro di Matteo Messina Denaro, trovato dalla Guardia di Finanza di Palermo, che ha arrestato tre persone e sequestrato un ammontare per oltre 200 milioni di euro. L'indagine, coordinata dalla Dda del capoluogo siciliano, ha consentito di ricostruire un imponente patrimonio frutto del reimpiego, anche attraverso società off shore, di ingenti capitali derivanti da attività di narcotraffico, prosperate, già a partire dagli anni '80, sotto l'egida di Cosa nostra trapanese e del suo boss indiscusso Matteo Messina Denaro. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro: 200 milioni tra Isole Cayman, Svizzera e Libano

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Palermo - Il cognato di Matteo Messina Denaro lascia il 41 bis, tre anni fa la cattura del superboss

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