Trovato il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro | sequestri per 200 milioni dalle isole Cayman alla Svizzera

Notizia in breve

Un'operazione internazionale ha portato al sequestro di beni e fondi per circa 200 milioni di euro, collegati a Matteo Messina Denaro. I sequestri sono stati effettuati tra le Isole Cayman e la Svizzera, seguendo un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. Le autorità hanno individuato e sequestrato un patrimonio ritenuto collegato al boss mafioso, attraverso attività di analisi finanziaria e cooperazione tra diversi paesi.