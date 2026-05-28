Trovato il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro | sequestri per 200 milioni dalle isole Cayman alla Svizzera
Un'operazione internazionale ha portato al sequestro di beni e fondi per circa 200 milioni di euro, collegati a Matteo Messina Denaro. I sequestri sono stati effettuati tra le Isole Cayman e la Svizzera, seguendo un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. Le autorità hanno individuato e sequestrato un patrimonio ritenuto collegato al boss mafioso, attraverso attività di analisi finanziaria e cooperazione tra diversi paesi.
Un'operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dai Finanzieri del comando provinciale del capoluogo ha portato all'arresto di tre persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall’agevolazione mafiosa e sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. L'operazione, che si è svolta in diversi Paesi, ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del reimpiego, anche attraverso società off shore, dei guadagni incassati dagli anni '80 col narcotraffico sotto l’egida del capomafia Matteo Messina Denaro. Le... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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