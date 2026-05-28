Trovato il tesoro della droga di Messina Denaro, sequestri per 200 mln

Notizia in breve

Gli agenti hanno trovato un ingente quantitativo di droga, valutato circa 200 milioni di euro, che si pensa fosse collegato a Matteo Messina Denaro. Durante un'operazione contro il riciclaggio internazionale, sono stati sequestrati anche vari beni e denaro. La droga, nascosta in più località, è stata scoperta grazie a perquisizioni e intercettazioni. L’indagine prosegue per chiarire i canali di distribuzione e i soggetti coinvolti.