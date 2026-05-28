Trovato il tesoro della droga di Messina Denaro sequestri per 200 mln

Da tv2000.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli agenti hanno trovato un ingente quantitativo di droga, valutato circa 200 milioni di euro, che si pensa fosse collegato a Matteo Messina Denaro. Durante un'operazione contro il riciclaggio internazionale, sono stati sequestrati anche vari beni e denaro. La droga, nascosta in più località, è stata scoperta grazie a perquisizioni e intercettazioni. L’indagine prosegue per chiarire i canali di distribuzione e i soggetti coinvolti.

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Maxi operazione contro il riciclaggio internazionale: sequestrato il tesoro in droga di Matteo Messina Denaro, pari a 200 milioni di euro. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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