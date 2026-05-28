Trovato il tesoro della droga di Messina Denaro sequestri per 200 milioni
È stato ritrovato un patrimonio di droga legato a Messina Denaro, con sequestri che ammontano a circa 200 milioni di euro. L'operazione, condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, ha coinvolto un vasto intervento contro il riciclaggio internazionale.
Maxi operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo contro il riciclaggio internazionale. Disposti gli arresti per 3 persone e sequestrati 200 milioni, derivanti dai guadagni del narcotraffico avviato dal capomafia Matteo Messina Denaro. Servizio di Francesco Durante RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it
Trovato il tesoro della droga di Messina Denaro, sequestri per 200 milioni
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Trovato tesoro della droga di Messina Denaro, sequestri per 200 milioniÈ stato scoperto un deposito di droga collegato a Messina Denaro, con sequestri per circa 200 milioni di euro.
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